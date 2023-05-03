Последний звонок в школах Ямала в 2023 году назначен на 20 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ямале последний звонок у одиннадцатиклассников в 2023 году пройдет 20 мая, которое выпадает на субботу. Об этом пишет портал «Ямал 1».

В этот день из школ Ямало-Ненецкого автономного округа выпустятся 3 150 человек. Этот показатель держится на уровне прошлого года. Большая часть выпускников школ отправится учиться в школы Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени и Омска.

Чаще всего выпускники выбирают для дальнейшего обучения технические и нефтегазовые специальности. Также в тренде педагогика, медицина и юриспруденция.

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