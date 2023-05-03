В Екатеринбурге местная предпринимательница подарила мошенникам 11 миллионов

Сначала она не поверила и положила трубку, однако звонки не прекратились Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге местная предпринимательница поверила телефонным мошенникам и лишилась огромной суммы: она отдала им 11 миллионов. Женщина обратилась в полицию и рассказала, что накануне ей позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка.

Сначала она не поверила и положила трубку, однако звонки не прекратились.

- В ход пошел весь арсенал уловок – от звонков сотрудников «ФСБ» и «Центробанка» до предоставления посредством мессенджера различных документов. Так, к примеру, потерпевшей прислали на WhatsApp «сканы», якобы подтверждающие оформление кредита, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

В конце концов пострадавшая поверила и согласилась перевести накопления на «безопасные» счета. Позже она все-таки поняла, что ее обманули. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».