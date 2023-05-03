В Екатеринбурге захоронили останки бойца, погибшего под Сталинградом в 1942 году

В церемонии принял участие мэр Алексей Орлов. Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге на Нижне-Исетском кладбище в торжественной обстановке захоронили останки бойца, который погиб в боях под Сталинградом в сентябре 1942 года. Как оказалось, Павел Плотников был уроженцем Алтайского края, а его родственники проживают в уральской столице.

- Удалось разыскать и родственников Павла Плотникова: на связь вышла правнучка героя Татьяна Осипова, которая проживает в Екатеринбурге. Родные приняли решение похоронить его на семейном кладбище, - уточнили в пресс-службе уральской столицы.

В церемонии принял участие мэр Алексей Орлов, по его словам, миллионы таких, как Павел Плотников, сражались с фашизмом за независимость нашей Родины.

Представители ассоциации патриотических отрядов «Возвращение» вручили родным бойца его личные вещи, которые были найдены при нем.