Чернецкий объяснил, почему «трамвай-айфон» не вышел на улицы Екатеринбурга

Трамвай-айфон приезжал смотреть Дмитрий Медведев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2014 году на промышленной выставке «Иннопром» презентовали необычный ультрасовременный трамвай, который в народе из-за непривычного облика стали называть «трамвай-айфон». Но не только внешний облик привлек тогда внимание посетителей выставке. У транспортного средства было несколько интересных «Фишек». Так, система трамвая позволяла вагону скачивать музыку из Интернета и ставить ее по своему усмотрению в салоне.

Разработчики уверяли, что водитель сможет следить за обстановкой внутри салона и снаружи с помощью HD-камер наблюдения. Трамвай также оснащен GPS- и ГЛОНАСС-навигаторами, современной аудисистемой и Wi-Fi.

Салон трамвая сильно отличается от того, что есть в городе сегодня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Город тогда собирался постепенно обновлять трамвайный парк именно за счет этих трамваев от «Уралвагонзавода», но этого так и не произошло. Почему? На этот вопрос в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3fm] ответил политик. Первый мэр современного Екатеринбурга Аркадий Чернецкий.

- Тот трамвай, который презентовали на «Иннопроме», его стоимость выходит за всякие разумные пределы. Не могу сейчас точно назвать количество трамваев, которые находятся в трамвайном парке Екатеринбурга. При мне на рейсы выходили больше 400. Думаю, что даже сегодня, даже, если эта цифра изменилась, то ненамного, - рассказывает Аркадий Чернецкий. - Вот и представьте, что то число трамваев, которое нужно заменить, нужно умножить несколько десятков миллионов, которые нужно заплатить за каждый из них. Бюджет не самого бедного города вряд ли в состоянии подобные нагрузки выдержать.

Чернецкий считает, что надо присмотреться к местному производителю Фото: Людмила ВАРАКИНА

По словам экс-мэра Екатеринбурга, сейчас идет активная борьба за рынок Екатеринбурга, есть несколько предложений, одно предложение сделано заводом, который расположен здесь. Это «Трансмаш». Руководство города должно выбрать, с кем строить дальнейшие отношения.

- Я бы из чувства патриотизма обратил внимание на трамвай «Трансмаша». Думаю, что сегодня этот вопрос находится в стадии обсуждения. Возможно, нужно использовать механизм концессии. Он накладывает достаточно серьезные обязательства на все стороны, - рассуждает Аркадий Чернецкий.