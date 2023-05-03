Василий Порывкин погиб 8 апреля во время боев по освобождению города Артемовска
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Во время спецоперации на Украине погиб 49-летний уроженец Серова Василий Порывкин, он был бойцом ЧВК. Как оказалось, мужчина окончил местную школу № 15 и училище № 62 по специальности слесарь по ремонту подвижного состава.
- Он проходил службу в Вооруженных силах. После армии работал на промышленных предприятиях города Серова. В 2022 году подписал контракт и добровольцем отправился в зону проведения специальной военной операции, - уточнили в администрации серовского городского округа.
Василий Порывкин погиб 8 апреля во время боев по освобождению города Артемовска в ДНР. Прощание с бойцом состоялось 2 мая.
Ранее стало известно, что на спецоперации 27 апреля погиб выдающийся тренер по волейболу спортивной школы «Уралочка» Денис Ефанов. Ему было 45 лет.
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