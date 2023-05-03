Раритетный танк УВЗ примет участие в параде Победы в Нижнем Тагиле

Легендарный танк примет участие в параде Победы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В День Победы 9 мая 2023 года двадцать раритетных танков и самоходных артиллерийских установок концерна «Уралвагонзавод» примут участие в парадах Победы в Нижнем Тагиле, Челябинске и Санкт-Петербурге.

В регионах присутствия концерна танки Т-34 и САУ традиционно принимают участие в парадах Победы. Этот год не станет исключением.

- Содержание более 20 единиц раритетной техники является не только социальной ответственностью АО «Уралвагонзавод», но и вкладом концерна в формирование военно-патриотического воспитания, - рассказывает директор по особым поручениям Игорь Мешков.

Так, в Нижнем Тагиле в параде примет участие танк Т-34-85 Уралвагонзавода. Он сошел с конвейера Уральского танкового завода №183 (ныне – УВЗ) в далеком 1945 году, и не успел принять участие в боях, оставшись на предприятии в память о трудовом подвиге заводчан.

- Для нас работа по содержанию парка раритетной военной техники – это не только дань уважения нашим фронтовикам, не только наша гордость, слава и наша память о Великой Победе, - уверен Игорь Мешков.