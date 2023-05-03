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НовостиПроисшествия3 мая 2023 11:26

В Екатеринбурге водитель иномарки сбил восьмилетнюю девочку

Инцидент произошел днем 3 мая на улице Бетонщиков
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге восьмилетняя девочка угодила под колеса иномарки, переходя дорогу по «зебре». Инцидент произошел днем 3 мая на улице Бетонщиков.

Пострадавшую школьницу с места происшествия увезли в больницу с травмой ноги.

- Установлено, что за рулем Toyota Hilux находился 44-летний мужчина, имеющий стаж вождения 23 года, направлялся в сторону улицы 40 лет Комсомола, - рассказали в отделелении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Мужчина отметил, что девочка неожиданно выбежала из-за движущегося во встречном направлении автомобиля, поэтому наезда избежать не удалось.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге на Вторчермете столкновении трех легковушек пострадали четыре человека. Авария произошла поздним вечером 2 мая на пересечении улиц Титова – Ферганская.