Обновлен суточный рекорд максимальной температуры для 3 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге зафиксирован новый температурный рекорд. Столбики термометров 3 мая в 14 часов дня поднялись до +27 градусов.

- Обновлен суточный рекорд максимальной температуры для 3 мая. Предыдущее значение: +26.1 от 1927 года, - рассказал эксперт в области метеорологии Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». - Точное значение нового рекорда будет известно вечером.

По данным синоптиков Уральского гидрометцентра в ближайшие дни на Урале ожидается: ночью +9…+14 градусов, днем +22…+27 градусов. Кратковременные дожди и грозы на севере Свердловской области, на юге региона ожидается очень теплая сухая погода.

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