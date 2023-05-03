Аркадий Чернецкий рассказал, как привлечь бизнес к строительству метро

Политик уверен, что второй ветке метро - быть Фото: Людмила ВАРАКИНА

Экс-мэр Екатеринбурга и заместитель председателя свердловского Заксобрания Аркадий Чернецкий рассказал, при каких условиях крупный бизнес можно привлечь к строительству второй ветки метро в уральской столице. Об этом политик рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3fm].

По словам Чернецкого, метро – это проект, который бизнес сам не потянет, так как вложения в одну ветку – это сотни миллиардов рублей. Такие деньги может обеспечить только Федерация. Поэтому нужна программа, тогда можно будет привлечь бизнес.

- Самое главное, что нужно для того, чтобы отчасти привлекать крупный бизнес, это ясность. А ясность может дать та государственная программа. Нужен подход многолетний, когда тот же бизнесмен будет знать, что финансирование из федерального бюджета, может быть, не очень большими траншами, но будет продолжено в течение всего периода. Даже, если это финансирование должно растянуться на десятки лет, пока не будет проект закончен. Тогда можно будет привлечь ресурс бизнеса, которому нужно понимать, как эти ресурсы будут окупаться, - рассказал Аркадий Чернецкий в эфире радиостанции «Комсомольская правда» [92.3fm].

Также в беседе политик выразил уверенность, что вторая ветка метро в Екатеринбурге будет построена, так как другого способа решить транспортную проблемы в центре уральской столицы с учетом плотной застройки невозможно.