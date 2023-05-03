Аркадий Чернецкий рассказал о преемственности власти в Екатеринбурге

Политик считает, что город развивается в правильном направлении Фото: Людмила ВАРАКИНА

Первый мэр современного Екатеринбурга Аркадий Чернецкий рассказал о том, что после того, как он покинул пост градоначальника в 2010 году, его последователи продолжили политику, которая проводилась при нем.

- У нас за последние 30 лет не было шараханья из стороны в сторону. Тот стратегический план, который мы приняли еще в 2003 году, по-прежнему остается основным организующим документом. Я уже высказывал свои слова благодарности и уважения руководителям Екатеринбурга, которые работали после меня, за то, что они с пониманием отнеслись к документам, которые были приняты. Кое-кто из них сам принимал непосредственное участие в их создании. Я говорю про Александра Якоба, про Александра Высокинского. Алексей Валерьевич Орлов, может быть, новый человек. Он принял эстафетную палочку и продолжает ее нести в том же направлении, в каком ее несли предыдущие руководители, - рассказал Аркадий Чернецкий в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3fm].

По словам политика, если бы теоретически он сегодня занял кресло мэра Екатеринбурга, он бы продолжил развивать город в том, направлении, в котором он развивается сейчас.

- В целом Екатеринбург, несомненно, развивается в правильном направлении. И лидерские позиции, которые были завоеваны в конце 90-х – начале нулевых годов, Екатеринбург не упустил, - резюмировал Аркадий Чернецкий в эфире екатеринбургской радиостанции.