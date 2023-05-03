Аркадий Чернецкий назвал условия для строительства второй ветки метро в Екатеринбурге

Политик считает, что для строительства метро городу нужна государственная программа и деньги от Федерации Фото: Людмила ВАРАКИНА

Бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий выразил уверенность, что в городе появится вторая ветка метрополитена, потому что другого способа решения транспортной проблемы в мегаполисе нет. Об этом политик рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3fm].

- То, что вторая ветка метро рано или поздно в городе появится, я считаю, это однозначно, потому что такая потребность существует. Екатеринбург – это город очень плотной застройки. И с какими-то другими видами транспорта, надземного, предположим, войти в центральную часть агломерации будет чрезвычайно сложно, просто потому что она испортит архитектурный образ города. Транспортные проблемы в центральной части города существуют, - рассказал Аркадий Чернецкий в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3fm].

При этом политик уверен, что без федеральных денег вторую ветку метро в Екатеринбурге не построить. Для этого нужно принять государственную программу.

- Без появления государственной программы по строительству метро в таких мегаполисах, как Екатеринбург, за счет ресурса региона либо за счет ресурса «регион + бизнес» этот вопрос не решить. Нужна государственная программа. Это слишком большие деньги. И ни один бюджет региональный, за исключением Москвы, подобной нагрузки выдержать не может. При этом вот самый главный вопрос, на который я бы хотел обратить внимание, метро – это такой проект, который невозможно начать, не закончив. Его можно начинать, только имея ясное представление, как этот проект будет заканчиваться, - заключил политик в эфире радио.