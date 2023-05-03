В 2023 году Ural Music Night состоится 23 июня
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На Ural Music Night выступит группа Billy's band в новом составе. Хедлайнер из Санкт-Петербурга сыграет лучшие композиции.
- В начале этого года состав Billy’s Band претерпел изменения: партию гитары теперь исполняет молодой и харизматичный Марс Ковалевский, по достоинству оцененный музыкантами коллектива, - отметили организаторы.
Напомним, что в 2023 году Ural Music Night состоится 23 июня. На фестивале выступят известные музыканты. Среди них группа «ЛСП», «Моя Мишель» и «Золото». На главной площадке ожидается выступление Валерия Сюткина.
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