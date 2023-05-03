Два екатеринбуржца прошли на второй тур в ГИТИС по итогам онлайн-консультаций

Виталий Головяшкин вышел во второй тур творческого конкурса. Фото: предоставлено ПАО "МТС"

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о подведении итогов предварительных онлайн-консультаций на актерский факультет Российского института театрального искусства – ГИТИС. Просушивание будущих артистов из Свердловской области и других регионов Урала прошло на платформе Webinar в рамках образовательного проекта МТС «Поколение М». В число шести победителей, приглашенных сразу на второй тур творческого конкурса, вошли два екатеринбургских школьника Виталий Головяшкин и Полина Заславская.

Старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Екатерина Николаева провела онлайн-мастер-класс, на котором рассказала о поступлении в ВУЗ, формировании чтецкой программы, а также поделилась секретами прохождения прослушиваний. После чего последовала серия онлайн-консультаций, по итогам которых семнадцатилетняя Полина Заславская и восемнадцатилетний Виталий Головяшкин получили приглашение сразу на второй тур творческого конкурса в крупнейший российский театральный вуз.

Виталий, по его признанию, не видит себя в иной профессии, кроме той, что связана со сценой. Он посещает студенческие спектакли, подготовительный курсы ВГИКа, а его настольной книгой является "актёрская Библия" — книга К.С. Станиславского "Работа актера над собой." К онлайн-прослушиванию екатеринбуржец подготовил стихотворение А. Блока "Девушка пела в церковном хоре", басню Крылова "Кукушка и Орёл" и отрывок из повести Гоголя "Шинель", в котором, на его взгляд, содержится главная мысль всего произведения. Педагог ГИТИСа Е. Николаева одобрила такой репертуар для поступления

- Вот уже четыре года МТС предоставляет юным уральцам возможность показать свои таланты мастерам ГИТИСа, раньше начала официальных экзаменов. И это очень ценная помощь. Экзамены в театральных вузах, как правило, состоят из трёх туров. Во втором туре мастера, набирающие курс, делают выбор из сотен талантливых ребят в пользу самых целеустремлённых. В третьем туре из нескольких десятков побеждают те, кто, по мнению руководителей курса, лучше всего подходят на роли в будущих дипломных спектаклях. А первый тур проводится, чтобы отсечь тысячи желающих, но не готовых к поступлению абитуриентов. Но, как это не обидно, именно на первом туре "срезаются" многие будущие звёзды театра и кино, не сумевшие преодолеть своего волнения, или выбравшие для поступления репертуар, не раскрывающий их способностей. Благодаря совместному проекту МТС и ГИТИС "Поколение М" для шестерых уральцев "самый страшный" первый тур уже позади. Остаётся пожелать им: ни пуха, ни пера, — поздравил победителей онлайн-кастинга директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Для потенциальных абитуриентов главного театрального вуза страны, не прошедших онлайн-прослушивание или прошедших его неудачно, сохраняется возможность блеснуть своими талантами перед будущими педагогами. До 31 мая можно принять участие в конкурсе «Мастерская ГИТИС» в интернете. Нужно записать на видео исполнение песни, прочтение басни и отрывка из прозы или стихотворение, и загрузить ролик по ссылке.