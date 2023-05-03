На матч Урал-ЦСКА раскупили все билеты

В прошлый раз футбольный клуб «Урал» сыграл вничью с московским ЦСКА Фото: Алексей БУЛАТОВ

На матч Урал-ЦСКА раскупили все 30 тысяч билетов. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в ФК «Урал».

Ответный финальный матч Пути РПЛ Кубка России по футболу между футбольными клубами «Урал» и ЦСКА пройдет на «Екатеринбург Арене» в 19:00.

В прошлый раз, 19 апреля, футбольный клуб «Урал» сыграл вничью с московским ЦСКА в первом матче финала пути РПЛ Кубка России. Встреча «шмелей» и «армейцев» завершилась со счетом 1:1.

Ранее ФК «Урал» анонсировал для фанатов шоу с участием певца из Екатеринбурга Niletto. Артист выступит перед началом игры.

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