В Кольцово задержали пассажирку с хирургическими нитями стоимостью около 2500 евро

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

В Кольцово задержали пассажирку прилетевшую из Стамбула с 41 упаковкой хирургических нитей. Женщина незадекларировала товар.

42-летняя женщина - генеральный директор компании, специализирующейся на оптовой торговле фармацевтической продукцией и медицинскими изделиями заверила таможенников, что в Стамбул ездила на встречу с производителями для возможного сотрудничества по двум видам материалов для животных.

Хирургические нити, как рассказала пассажирка, обошлись ей в 17 долларов США и 50 центов. Также она сообщила, что ее багаж предназначался для ее питомцев, а также для знакомых ветеринаров и друзей.

- По опыту грузовых перевозок знала, что декларированию подлежат коммерческие партии или товары стоимостью свыше 200 евро, поэтому для прохождения таможенного контроля выбрала «зеленый коридор», - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления. - По словам специалистов, приблизительная рыночная стоимость медицинских инструментов для заживления ран составляет порядка 2500 евро.

По словам таможенников, исходя из характеристик, количества и назначения товара, следует, что шовные нити не являются товаром для личного пользования, соответственно, подлежат обязательному декларированию.

На женщину возбудили дело об административном правонарушении. Шовные материалы отправлены на товароведческую экспертизу.

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