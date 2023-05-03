Перевозки пассажиров на СвЖД в апреле выросли на 13%

В апреле 2023 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги отправлено 2,5 млн пассажиров. Фото: пресс-служба СвЖД

В апреле 2023 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги, по оперативным данным, отправлено 2,5 млн пассажиров, что на 13,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 1,9 млн пассажиров (+12,9%), в дальнем следовании – 0,6 млн (+15,1%). Пассажирооборот в апреле 2023 года составил 637 млн пасс-км, что на 11% больше апреля 2022 года.

За четыре месяца (январь-апрель) 2023 года с вокзалов и станций СвЖД отправлено 9 млн пассажиров, что на 17,3% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Из них в пригородном сообщении отправлено 6,6 млн пассажиров (+16,6%), в дальнем следовании – 2,4 млн (+19%). Пассажирооборот на СвЖД с начала 2023 года вырос на 15,3% и составил 2,5 млрд пасс-км.

В целом на инфраструктуре ОАО «РЖД» в апреле 2023 года, по оперативным данным, перевезено 95,9 млн пассажиров, что на 4,5% превышает аналогичный показатель прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 87,2 млн пассажиров (+3,6%), в дальнем следовании – 8,7 млн (+14,3%). Пассажирооборот в апреле 2023 года составил 9,2 млрд пасс-км, что на 9,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Всего за январь-апрель 2023 года перевезено 362,76 млн пассажиров (+9,6% к январю-апрелю 2022 года), из них в дальнем следовании – 32,72 млн пассажиров (+21,8%), в пригородном сообщении –330,04 млн (+8,6%). Пассажирооборот на сети ОАО «РЖД» с начала 2023 года вырос на 19,7% к уровню прошлого года и составил 34,76 млрд пасс-км.