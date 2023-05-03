По мнению перевозчиков, их предложения позволят отрасли стать доходнее и повысить качество услуг Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургские перевозчики предложили поднять стоимость проезда за наличный расчет до 40-45 рублей после появление в городе московской фирмы «Домтрансавто», которая предложила мэрии свою транспортную модель. Об этом сообщает E1.RU. Они написали письмо полпреду Владимиру Якушеву.

По мнению транспортников, повышение стоимости проезда за наличный расчет позволит развивать безналичную оплату проезда (транспортные карты, банковские карты), а также стимулирует пассажиров перейти на проездные билеты и безналичный расчет.

Также перевозчики предлагают ввести проездной для пенсионеров без ограничений поездок с 09:00 до 16:00 за 500-520 рублей и проездной без ограничений по времени стоимостью 1 тысяча рублей, проездной на один день стоимостью 200-250 рублей и ввести штрафы за безбилетный проезд с 200 до 700-1500 рублей.

Кроме того, транспортные компании попросили дать им в пользование большие газовые автобусы.

Все это, по мнению перевозчиков, позволит отрасли стать доходнее и повысить качество услуг. Отметим, что все эти предложения пока остаются на бумаге.

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