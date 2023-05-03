В Академическом из окна выпал подросток

Фото: telegram-канал Злой Екатеринбург
В Академическом на улице Краснолесья из окна выпал подросток.
- Погиб мальчик. Ему было 15 лет, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник.
В СК по Свердловской области гибель подростка не комментируют.
Напомним, 10 апреля в Екатеринбурге из окна выпал молодой парень. Инцидент произошел в семь вечера в Академическом. Жители услышали подозрительный шум под окнами. По предварительной информации, молодой человек выпал с восьмого этажа и остался жив.
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