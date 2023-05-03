Из Кольцово запустили рейсы в Шымкент

Первый рейс по новому маршруту выполнила авиакомпания Red Wings 2 мая
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Из Кольцово запустили рейсы в казахстанский Шымкент. Полеты будут выполняться один раз в неделю по вторникам на лайнерах SSJ 100.
- 2 мая первый рейс по новому маршруту выполнила авиакомпания Red Wings, - рассказали в пресс-службе аэропорта. - Вылет из Екатеринбурга запланирован на 20:20, прилет в пункт назначения - в 00:00. Отправление из Шымкента - в 01:00 следующего дня, прибытие в аэропорт Кольцово - в 03:20.
Шымкент стал пятым городом Казахстана, имеющим прямое авиасообщение с Екатеринбургом. Сегодня улететь из Кольцово также можно в казахстанские Астану, Алма-Ату, Актау, Караганду.
Ранее регулярные рейсы в Шымкент из Екатеринбурга не выполнялись.
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