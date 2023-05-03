Из Кольцово запустили рейсы в Шымкент

Первый рейс по новому маршруту выполнила авиакомпания Red Wings 2 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Кольцово запустили рейсы в казахстанский Шымкент. Полеты будут выполняться один раз в неделю по вторникам на лайнерах SSJ 100.

- 2 мая первый рейс по новому маршруту выполнила авиакомпания Red Wings, - рассказали в пресс-службе аэропорта. - Вылет из Екатеринбурга запланирован на 20:20, прилет в пункт назначения - в 00:00. Отправление из Шымкента - в 01:00 следующего дня, прибытие в аэропорт Кольцово - в 03:20.

Шымкент стал пятым городом Казахстана, имеющим прямое авиасообщение с Екатеринбургом. Сегодня улететь из Кольцово также можно в казахстанские Астану, Алма-Ату, Актау, Караганду.

Ранее регулярные рейсы в Шымкент из Екатеринбурга не выполнялись.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru