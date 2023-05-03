Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 мая 2023 3:18

Опрессовки в Екатеринбурге будут проходить без отключения горячей воды

Владимир Гейко рассказал об окончании отопительного сезона
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Испытания трубопроводов проведут от насосных станций без ограничения водоснабжения потребителей

Испытания трубопроводов проведут от насосных станций без ограничения водоснабжения потребителей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Опрессовки в Екатеринбурге будут проходить без отключения горячей воды. Об этом сообщил на брифинге, посвященном окончанию отопительного сезона, заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко.

- По всем локальным источникам запланировано проведение опрессовок локальными установками. В том числе будут использоваться современные технологии в виде робота по испытанию сетей, - рассказал Владимир Гейко. - Планируется к замене порядка 70 километров тепловых сетей, 40 километров воды и канализационных сетей. Работы уже проводятся.

Он отметил, что все работы будут выполнены в сроки.

Напомним, ранее энергетики объявили график опрессовок в Екатеринбурге в 2023 году. Испытания системы водоснабжения и отопления под высоким давлением проведут в четыре этапа, с 16 мая по 11 августа.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru