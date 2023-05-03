Испытания трубопроводов проведут от насосных станций без ограничения водоснабжения потребителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Опрессовки в Екатеринбурге будут проходить без отключения горячей воды. Об этом сообщил на брифинге, посвященном окончанию отопительного сезона, заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко.

- По всем локальным источникам запланировано проведение опрессовок локальными установками. В том числе будут использоваться современные технологии в виде робота по испытанию сетей, - рассказал Владимир Гейко. - Планируется к замене порядка 70 километров тепловых сетей, 40 километров воды и канализационных сетей. Работы уже проводятся.

Он отметил, что все работы будут выполнены в сроки.

Напомним, ранее энергетики объявили график опрессовок в Екатеринбурге в 2023 году. Испытания системы водоснабжения и отопления под высоким давлением проведут в четыре этапа, с 16 мая по 11 августа.

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