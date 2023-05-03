Отопление будут отключать поэтапно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отопление в Екатеринбурге начнут отключать с 3 мая. Глава города Алексей Орлов подписал соответствующее постановление. Документ опубликован на сайте администрации города.

- Приступить к поэтапному прекращению подачи теплоносителя в системы отопления жилых домов, общественных зданий с 03.05.2023, - указано в документе.

Также там указано, что в объектах здравоохранения, образования, детских дошкольных учреждениях и домах ветеранов (инвалидов) отключать отопление следует в последнюю очередь.

Кроме того, в документе рекомендуется организациям коммунального комплекса провести гидравлические испытания тепловых сетей в межотопительный период 2023 года.

Ранее энергетики объявили график опрессовок в Екатеринбурге в 2023 году. Испытания системы водоснабжения и отопления под высоким давлением проведут в четыре этапа, с 16 мая по 11 августа.

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