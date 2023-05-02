В Екатеринбурге на Вторчермете Toyota стукнулась с двумя отечественными легковушками

В аварии пострадали четыре человека. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге на Вторчермете Toyota стукнулась с отечественной легковушкой. Вечером 2 мая ДТП произошло на пересечении улиц Титова – Ферганская. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в ГИБДД по Екатеринбургу.

Водитель иномарки двигаясь по улице Титова, стал поворачивать, однако не уступил двум машинам ВАЗ 2114. Произошло столкновение. В ДТП пострадали водитель и три пассажира одной из отечественных машин. Людей с различными травмами доставили в больницу.

За рулем Toyota находился 49-летнй мужчина, стаж вождения которого составляет 23 года. Сотрудники ГИБДД выяснили, что он был трезв.

Водитель иномарки был трезв. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

- Мужчина пояснил, что двигался по улице Титова, при повороте налево на улицу Ферганскую, видел, что вдалеке едут два автомобиля, решил, что успеет совершить маневр, когда понял, что не успевает, он применил торможение, но столкновения избежать не удалось, - рассказали в Госавтоинспекции.

Сейчас на месте работают автоинспекторы. Они проводят замеры, составляют процессуальные документы и опрашивают участников аварии.

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