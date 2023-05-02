Угрозы причинения вреда окружающей среде нет. Фото: Уральская транспортная прокуратура
На Свердловской железной дороге вытек опасный груз. Обстоятельства случившегося уже выясняет транспортная прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе уральского ведомства.
- В настоящее время течь устраняется. Угрозы причинения вреда окружающей среде нет. Обстоятельства происшествия и причины устанавливаются, - рассказали в пресс-службе транспортной прокуратуры.
Ведомство организовало надзорные мероприятия. Тогда будет дана оценка требованиям законодательства о безопасности перевоза опасных грузов.
Ранее на железнодорожной станции в Екатеринбурге испарился опасный химикат. Инцидент произошел в феврале этого года. Угроза для окружающей среды не было. Также были организованы надзорные мероприятия.
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