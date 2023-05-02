В Екатеринбурге в Академическом загорелась трава

Тушить возгорание прибыли пять спасателей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге произошел пожар в Академическом районе. Рядом с улицей Рябинина загорелся лес. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожар случился 2 мая в 21:02. Огонь успел охватить 20 квадратных метров. Тушить возгорание прибыли три пожарные машины и пять спасателей.

- В течение нескольких минут пожарные справились с огнем, - рассказали «КП-Екатеринбург» в МЧС.

Ранее в Екатеринбурге загорелась одна из квартир в 14-этажном доме на улице 40-летия Октября. По предварительной информации, в огне никто не пострадал.

- В тушении пожара были задействованы 5 единиц техники, 17 человек личного состава, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. - До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 3 человека по лестничным маршам.

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