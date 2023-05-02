Семейная пара из Екатеринбурга на машине угодила в снежный плен в горах Дагестана

Фото: ГУ МЧС по республике Дагестан

В горах Дагестана семейная пара из Екатеринбурга на машине угодила в снежный плен. Инцидент произошел днем 2 мая, Сигнал о бедствии поступил от диспетчера в районе села Мехельта. На помощь уральцам выдвинулась группа спасателей.

Как оказалось, Volkswagen Polo занесло на сколькой дороге, после чего иномарка застряла.

Фото: ГУ МЧС по республике Дагестан

- Приняв сообщение от диспетчера ЕДДС, начальник ПЧ-45 Нажуев М.Н. совместно с работниками ПЧ выехали на место для оказания помощи. По приезду на место огнеборцы вытащили машину из сугроба, - рассказали в ГУ МЧС по республике Дагестан.

Уральцам рассказали, что ехать к Черкейской ГЭС по данной дороге небезопасно, после чего вернули в село Мехельта, где их напоили горячим чаем, дали возможность согреться и отдохнуть.

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