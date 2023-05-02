Работы провели на площади Коммунаров и Широкореченском мемориале. Фото: «Екатеринбурггаз»

В Екатеринбурге газовики подготовили Вечные огни к празднованию Дня победы. За день было проведено техническое обсаживание нескольких объектов. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Екатеринбурггаз».

Газовики отчистили чаши и горелочные устройства, проверили герметичность устройств и надежность креплений, отрегулировали процесс горения. Работы провели на площади Коммунаров и Широкореченском мемориале.

- Чтобы Вечный огонь горел ровно и стабильно, за ним необходим постоянный уход и бережное, уважительное отношение горожан. Плановое техническое обслуживание Вечного огня проводится ежемесячно – мы очищаем мемориал от мусора и грязи. А накануне майских праздников традиционно стараемся освежить внешний вид Вечного огня, - рассказала мастер службы подземных сетей Производственного управления №2 АО «Екатеринбурггаз» Наталья Бовкунович.

Уже больше 60 лет газовики следят за Вечными огнями. Изначально первый мемориал работал от резервуаров со сожжением газа и требовал постоянного ухода. Сейчас же они работают на природном газе. Некоторые конструкции даже оснащены защитными механизмами.

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