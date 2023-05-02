Работы провели на площади Коммунаров и Широкореченском мемориале. Фото: «Екатеринбурггаз»
В Екатеринбурге газовики подготовили Вечные огни к празднованию Дня победы. За день было проведено техническое обсаживание нескольких объектов. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Екатеринбурггаз».
Газовики отчистили чаши и горелочные устройства, проверили герметичность устройств и надежность креплений, отрегулировали процесс горения. Работы провели на площади Коммунаров и Широкореченском мемориале.
- Чтобы Вечный огонь горел ровно и стабильно, за ним необходим постоянный уход и бережное, уважительное отношение горожан. Плановое техническое обслуживание Вечного огня проводится ежемесячно – мы очищаем мемориал от мусора и грязи. А накануне майских праздников традиционно стараемся освежить внешний вид Вечного огня, - рассказала мастер службы подземных сетей Производственного управления №2 АО «Екатеринбурггаз» Наталья Бовкунович.
Уже больше 60 лет газовики следят за Вечными огнями. Изначально первый мемориал работал от резервуаров со сожжением газа и требовал постоянного ухода. Сейчас же они работают на природном газе. Некоторые конструкции даже оснащены защитными механизмами.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru