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НовостиОбщество2 мая 2023 16:29

В Нижнем Тагиле 67 жителей оштрафовали за несоблюдение особого противопожарного режима

Протоколы на уральцев составляли инспекторы во время рейда
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Одна из основных мер – запрет на использование открытого огня. Фото: ОНДиПР по Нижнему Тагилу и ГГО

Одна из основных мер – запрет на использование открытого огня. Фото: ОНДиПР по Нижнему Тагилу и ГГО

За минувшие выходные в Нижнем Тагиле 67 местных жителей оштрафовали за несоблюдение особого противопожарного режима. Протоколы на уральцев составляли инспекторы во время рейда.

- Одна из основных мер – запрет на использование открытого огня – палов сухой травы, разведение костров, сжигание мусора, использование мангалов. Инспекторы госпожнадзора делают особый акцент на том, что дополнительные меры введены с целью предотвращения ландшафтных пожаров, их распространения на населенные пункты, - уточнили в пресс-службе ОНДиПР по Нижнему Тагилу и ГГО.

Ранее стало известно, что в Свердловской области за выходные, с 29 апреля по 1 мая, на нарушителей правил пожарной безопасности составлено 211 протоколов. Также вынесено 79 определений о возбуждении административных расследований.