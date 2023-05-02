Набережную в Верхней Туре очистили осужденные исправительного центра

Уборку территории провели осужденные исправительного центра. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Набережную в Верхней Туре очистили волонтеры. А именно уборку территории провели осужденные исправительного центра. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского ГУФСИН.

Волонтерская акция прошла 2 мая. Ее провела администрация исправительного центра УФИЦ при ИК-13, находящаяся в Нижнем Тагиле. Так набережную реки Тура очистили от мусора.

- Осужденные к принудительным работам осуществили санкционированный выход в город с целью уборки мусора вдоль набережной, который прибило берегу, после весеннего паводка, - рассказали в ведомстве.

На данный момент в УФИЦ содержат 96 осужденных к принудительным работам. Они работают на Верхнетуринском машиностроительном заводе. Там же заключенные обучаются разным специальностям, таким как токарь, оператор ЧПУ, сборщик изделий из древесины, кузнец-штамповщик, маляр, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, транспортировщик, подсобный рабочий и грузчика-экспедитор. Осужденные получают зарплату от 40 до 200 тысяч рублей. Она зависит от разряда специальности рабочего и объема выпущенной продукции.

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