СК проверит екатеринбурженку, бросившую своего сына в запертой машине

К счастью, за это время ничего страшного с малышом не случилось Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты следственного комитета заинтересовались екатеринбурженкой, которая на несколько часов оставила в машине своего трехлетнего сына, а сама ушла к ухажеру. Шокирующий инцидент произошел еще 16 апреля, ребенок долгое время сидел в салоне закрытого автомобиля.

- По данному факту следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбург организовано проведение процессуальной проверки на предмет наличия в данной ситуации признаков преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ «Оставление в опасности», - уточнили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

К счастью, за это время ничего страшного с малышом не случилось. Силовики разбираются в обстоятельствах случившегося.

- Представители МВД, воспользовавшись возможностями системы «Паутина», установили, что последний раз «Лада» вишневого цвета фиксировалась в районе перекрестка улиц Военная и Патриса Лумумбы, недалеко от парковки местного ТЦ. Выдвинувшись туда, полицейские организовали патрулирование улиц. Около 23:40 стражи правопорядка обнаружили автомобиль на улице Шварца, - руководитель пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых.