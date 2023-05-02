В Заречном сотрудник смог отсудить у начальства больше 90 тысяч рублей

Ведомство направило иск в суд о признании отношений трудовыми Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Заречном бывший сотрудник смог отсудить у начальства больше 90 тысяч рублей. В этом ему помогла прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского ведомства.

Мужчина работал сторожем с сентября 2019 года по июль 2022 года в подрядной организации. Однако за это время с ним никто так и не заключил трудовой договор, а запись о приеме на работу не была вписана в трудовую книжку.

- Документов, подтверждающих выплату заработной платы, работодателем в межрайонную прокуратуру также не представлено. Учет отработанных смен велся работником самостоятельно, заработную плату получал наличными «на руки», - рассказали в прокуратуре.

В свою очередь работодатель стал отрицать трудовые отношения с мужчиной. Помимо этого, он заявил, что вовсе не нуждался в охране. Сотрудникам прокуратуры удалось доказать, что мужчина все-таки работал на компанию. Ведомство направило иск в суд о признании отношений трудовыми.

В суде требования удовлетворили. А также с работодателя взыскали задолженность по зарплате и взносы на различное страхование в размере больше 90 тысяч рублей.

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