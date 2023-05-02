В Екатеринбурге 35-летний рецидивист вынес из квартиры женщины дорогую норковую шубу

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража» Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Екатеринбурге 35-летний рецидивист вынес из квартиры местной жительницы дорогую норковую шубу. Пострадавшая женщина обратилась в полицию и рассказала, что накануне из ее жилища на улице Софьи Ковалевской пропала верхняя одежда, она оценила стоимость ущерба в 100 тысяч рублей.

- Под подозрение попал ранее судимый за грабеж и незаконное приобретение и хранение наркотических веществ 35-летний екатеринбуржец. Мужчина сознался в содеянном. По его словам, он успел реализовать похищенное третьим лицам за вознаграждение, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража», теперь злоумышленника проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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