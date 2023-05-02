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НовостиОбщество2 мая 2023 14:53

В Екатеринбурге на три недели закроют движение транспорта на проспекте Академика Сахарова

Ограничения будут действовать с 10 по 31 мая
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Планируется, что рабочие будут реконструировать участок улично-дорожной сети

Планируется, что рабочие будут реконструировать участок улично-дорожной сети

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на три недели закроют движение транспорта на проспекте Академика Сахарова. Ограничения будут действовать на участке от дома № 78 до улицы Вильгельма де Геннина с 10 по 31 мая.

Планируется, что рабочие будут реконструировать участок улично-дорожной сети.

- В связи с этим автобусы, следующие по маршрутам № 50, 58, 59, изменят схему движения. В оба направления общественный транспорт начнет ходить по улицам Академика Сахарова – Анатолия Мехренцева – Павла Шаманова – Вильгельма де Геннина, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Автомобилистам предлагают объезжать закрытый участок по улицам Анатолия Мехренцева, Павла Шаманова и Вильгельма де Геннина.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге на несколько дней закроют движение трамваев. Об этом предупредили в Гортрансе.