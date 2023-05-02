За рулем Volkswagen сидел 34-летний мужчина. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге 12-летняя девочка угодила под колеса иномарки, перебегая дорогу в неположенном месте. Инцидент произошел вечером 2 мая на улице Орджоникидзе. Установлено, что помимо школьницы участником ДТП стал водитель Volkswagen Polo, а также Lada Granta, на которую отбросило пешехода.

- Девочку с травмой головы и переломом правой голени доставили в лечебное учреждение № 9. Со слов отца пострадавшей, они вместе шли на прогулку, дочь пошла забирать младшую сестру из школы, поторопилась и перебежала дорогу неустановленном месте, - уточнили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

За рулем Volkswagen сидел 34-летний мужчина. Он рассказал, что ехал в сторону улицы Кировградской и заметил девочку в последний момент.

- На месте дорожной аварии работали инспекторы ДПС, которые провели замеры, составили процессуальные документы и опросили участников происшествия, - добавили в Госавтоинспекции.

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