Кубок Открытого чемпионата Екатеринбурга по парусному спорту остался в уральской столице

Яхты в центре Екатеринбурга. Фото: пресс-служба "Атомстройкомплекс"

Победой яхтсменов из Екатеринбурга завершился первый этап Кубка Уральских озер и Открытого чемпионата Екатеринбурга по парусному спорту в классе яхт SB20. Организаторами регаты выступают АНО спортивный клуб «Повелитель паруса» и компания «Атомстройкомплекс», акционер которой Павел Кузнецов на протяжении многих лет содействует развитию парусного спорта на Урале.

В течение трех дней 21 команда, среди которых были как начинающие спортсмены, так и мастера спорта, чемпионы России, Европы и мира, боролись за победу в условиях ограниченного пространства и сложной розы ветров. Чемпионат традиционно проходил в формате гонок с пересадкой, и оба гоночных дня радовали отличной погодой: ветер и солнце позволили устроить настоящий праздник парусного спорта. Небольшой размер акватории Городского пруда делает этот этап непростым для участников, но одновременно очень зрелищным: жители Екатеринбурга с берега следили за яхтами на протяжении всей трассы соревнований.

Кубок уральских озер. Фото: пресс-служба "Атомстройкомплекс"

Звание чемпионов завоевала команда «Трое из ларца» (Екатеринбург), второе место заняли «Три капитана» (Екатеринбург), бронзовые медали - у представителей Челябинска, команды «Wings».

– Урал славится не только своей промышленностью и историей, но и спортивными достижениями, среди чемпионов по парусному спорту немало наших земляков. Компания «Атомстройкомплекс» уже много лет поддерживает Кубок Уральских озер, эти соревнования задают высокий уровень для участников и привлекают яхтсменов со всей России. Парусный спорт – это не только здоровый образ жизни и увлекательное хобби, но и пример того, как командный дух и слаженная работа могут привести к успеху, – поделился Павел Кузнецов.

Кубок Уральских озер в этом году посвящен предстоящему 300-летнему юбилею Екатеринбурга. Следующие этапы пройдут на озере Таватуй и в Нижнем Тагиле, победитель определится в сентябре в Екатеринбурге.