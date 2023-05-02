«Уральские авиалинии» запускают прямые рейсы из Екатеринбурга к озеру Иссык-Куль

Вылеты запланированы по понедельникам и пятницам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компания «Уральские авиалинии» запускает прямые рейсы из Екатеринбурга в село Тамчи в Киргизии, расположенное на берегу озера Иссык-Куль. Первый вылет запланирован на 19 июня. Сезон продлится до 15 сентября.

Вылеты запланированы по понедельникам и пятницам.

- Путешествие туда будет поистине оздоровительным и увлекательным: горный климат, чистейшая вода, каньоны, обилие пансионатов, санаториев, баз отдыха и палаточных туров в горы – отдых на любой вкус! Советуем вам заранее найти персонального гида, - уточнили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Ранее стало известно, что из Екатеринбурга в столицу Азербайджанской Республики стартуют новые рейсы от авиакомпании, которая вернулась в Кольцово спустя несколько лет. Авиаперевозчик AZAL начнет полеты из Кольцово в Баку с 19 марта.

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