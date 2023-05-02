В Нижнем Тагиле из-за генеральной репетиции парада Победы закроют движение на трех улицах

В ведомстве посоветовали водителям продумать пути объезда данных участков
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Нижнем Тагиле из-за генеральной репетиции парада в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне перекроют движение на трех улицах. Ограничения будут действовать вечером 3 мая с 18:30 до 21:00.
- Будет закрыто движение для автотранспорта по проспекту Ленина, от Первомайской до Мира; по улице Пархоменко, от Горошникова до Карла Маркса; а также по улице Вязовской, от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса, - уточнили в отделе пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.
В ведомстве посоветовали водителям продумать пути объезда данных участков. Колоннам необходимо предоставить преимущество в движении и не создавать помех.
Ранее мэрия Екатеринбурга опубликовала подробный график закрытия улиц Екатеринбурга на период подготовки к параду Победы. Также стало известно, когда и где в городе пройдут ночные и утренние репетиции парада Победы в 2023 году.
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