В Нижнем Тагиле из-за генеральной репетиции парада Победы закроют движение на трех улицах

В ведомстве посоветовали водителям продумать пути объезда данных участков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле из-за генеральной репетиции парада в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне перекроют движение на трех улицах. Ограничения будут действовать вечером 3 мая с 18:30 до 21:00.

- Будет закрыто движение для автотранспорта по проспекту Ленина, от Первомайской до Мира; по улице Пархоменко, от Горошникова до Карла Маркса; а также по улице Вязовской, от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса, - уточнили в отделе пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.

В ведомстве посоветовали водителям продумать пути объезда данных участков. Колоннам необходимо предоставить преимущество в движении и не создавать помех.

Ранее мэрия Екатеринбурга опубликовала подробный график закрытия улиц Екатеринбурга на период подготовки к параду Победы. Также стало известно, когда и где в городе пройдут ночные и утренние репетиции парада Победы в 2023 году.

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