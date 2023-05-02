В ближайшую неделю на территории города температура воздуха поднимется до 28 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле досрочно завершат отопительный сезон. По словам Владислава Пинаева, в ближайшую неделю на территории города температура воздуха поднимется до 28 градусов тепла, а по ночам – в пределах 7-12 градусов.

- Завтра в Нижнем Тагиле приступят к поэтапному прекращению подачи теплоносителя в системы отопления жилых домов и социальных объектов. У нас будет больше времени на подготовку к следующему отопительному периоду. И горожане не будут переплачивать за тепло, - написал глава города на странице в социальных сетях.

Напомним, с приходом теплой погоды горожане вновь жалуются на жару в квартирах из-за включенного отопления. «КП-Екатеринбург» стало известно, когда в Екатеринбурге остынут батареи.

- Официальный документ на подписании, - сообщили в пресс-службе администрации города.