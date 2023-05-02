В Нижнем Тагиле салют на 9 Мая может обойтись в 800 тысяч рублей

Фейерверк будут запускать в акватории Тагильского пруда Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле пятиминутный салют на 9 Мая может обойтись в 800 тысяч рублей. Договор на оказание услуг по организации и проведению праздничной пиротехнической постановки готова заключить МАУ «Нижнетагильская филармония».

В технической документации говорится, что представление должно пройти в День Победы в акватории Тагильского пруда в промежутке с 22:00 до 22:15.

Ранее стало известно, что в этом году в Екатеринбурге во время празднования 9 Мая салют будут запускать только из одной точки. Залпы дадут только в акватории Городского пруда, в самом центре уральской столицы. Фейерверка в Преображенском парке и на Уралмаше, как в прошлом году, не будет.

В мэрии Екатеринбурга уже утвердили программу празднования, салют состоится сразу после концерта в Историческом сквере.

К ЧИТАТЕЛЮ:

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru