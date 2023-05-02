Пенсионер, воткнувший другу в глаз нож, намерен избежать наказания

Мужчина выбил глаз противнику ножом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В поселке Зональный под Нижним Тагилом 27 декабря 2022 года два пенсионера устроили застолье. На столе было много спиртного, употребление которого спровоцировало между друзьями серьезную ссору – гость из поселка Висим сказал, что недавно его избили и ограбили пятеро мужчин, которым он намерен отомстить. Хозяин дома усомнился в том, что у гостя это получится.

Это неосторожное предположение до глубины души обидело гостя, и тогда 66-летний дед воткнул нож в глаз своему собутыльнику. Также несколько ударов пришлись в другие части головы и шею. Мужчина скончался на месте ЧП, а убийца уснул рядом.

Комиссия установила, что нападавший мужчина психически нездоров, поэтому он не осознавал в полной мере то, что делает. В связи с этим ему нужно назначить принудительное лечение. Об этом пишет портал TagilCity.ru.