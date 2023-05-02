Известно, что посевная началась во всех районах области, кроме северных территорий Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области началась посевная кампания, аграрии планируют освоить в этом году 782,6 тысячи гектаров, это показатели прошлого года. Известно, что посевная началась во всех районах области, кроме северных территорий.

- Ранняя весна и теплая погода позволили аграриям приступить к полевым работам примерно на две недели раньше, чем в прошлом году. Сельхозпроизводители используют каждый погожий день, - заявила региональный министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Анна Кузнецова.

За этот сезон перед аграриями стоит масштабная задача: произвести не менее 690 тысяч тонн зерна, не менее 252 тысяч тонн картофеля и не менее 44 тысяч тонн овощей открытого грунта, а также заготовить корма для животных.