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НовостиОбщество2 мая 2023 11:19

В Свердловской области началась посевная кампания

Аграрии планируют освоить в этом году 782,6 тысячи гектаров земли
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Известно, что посевная началась во всех районах области, кроме северных территорий

Известно, что посевная началась во всех районах области, кроме северных территорий

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области началась посевная кампания, аграрии планируют освоить в этом году 782,6 тысячи гектаров, это показатели прошлого года. Известно, что посевная началась во всех районах области, кроме северных территорий.

- Ранняя весна и теплая погода позволили аграриям приступить к полевым работам примерно на две недели раньше, чем в прошлом году. Сельхозпроизводители используют каждый погожий день, - заявила региональный министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Анна Кузнецова.

За этот сезон перед аграриями стоит масштабная задача: произвести не менее 690 тысяч тонн зерна, не менее 252 тысяч тонн картофеля и не менее 44 тысяч тонн овощей открытого грунта, а также заготовить корма для животных.