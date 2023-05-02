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НовостиОбщество2 мая 2023 10:37

На дороги Ямала вышли олени

Об этом предупредили водителей
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Весной олени на Ямале представляют опасность для автолюбителей

Весной олени на Ямале представляют опасность для автолюбителей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На проезжую часть трасс Ямало-Ненецкого автономного округа все чаще выходят олени. Такая ситуация связана с сезонным перегоном животных на летние пастбища, который проходит в это время. Об этом пишет портал «Ямал 1».

По словам специалистов, особенно внимательными водителям нужно быть на участке трассы Салехард – Аксарка. В прошлом году из-за нескольких ДТП с оленями эту трассу на короткое время пришлось перекрыть.

Животные часто выходят на дорогу случайно. Поэтому во время движения на оживленной трассе нужно быть осторожным.

Отметим, что прошедшую зиму животные перенесли хорошо, потому что у них была отличная кормовая база – ягель.