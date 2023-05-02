В Сосьве тлеет строительный мусор и опил

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Сосьве 2 мая начал тлеть строительный мусор и опил. Очаги тления ликвидируют пожарные: в районе «Биржи №4» работают восемь человек личного состава и три единицы спецтехники, в районе «Новой биржи» - задействованы 12 человек и четыре единицы спецтехники.

- В экстренные службы поступило сообщение о задымлении в нескольких районах поселка Сосьва, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - Для организации бесперебойной подачи воды к очагам тления следует опорный пункт для тушения крупных пожаров. В его составе находится пожарная насосная станция.

Спасатели отметили, что открытого горения в Сосьве не наблюдается, угрозы для населения нет.

Напомним, ранее мы писали, что сотрудники различных служб вместе с добровольцами полностью расчистили 91 участок, пострадавший от огня в поселке Сосьва. Как сообщают в областном Минтрансе, после пожара ежедневно в поселке работают 32 единицы дорожной техники.

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