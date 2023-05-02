Более 2,5 тысячи сотрудников предприятий ЕВРАЗа на Урале и в Сибири приняли участие в субботниках

Металлурги ЕВРАЗ НТМК убирают территорию. Фото: пресс-служба ЕВРАЗа

Сотрудники ЕВРАЗ НТМК, ЕВРАЗ КГОК и ЕВРАЗ ЗСМК привели в порядок территории комбинатов, а также городских улиц, парков и других общественных пространств в Нижнем Тагиле, Качканаре и Новокузнецке. На субботники уже вышло около 2,5 тыс. человек, акция будет продолжена.

В Нижнем Тагиле привели в порядок территории у административно-бытовых корпусов комбината, а также прилегающие городские улицы, было собрано более 1000 м3 мусора. Площадь очищенной территории составила порядка 200 000 кв. м.

Работники ЕВРАЗ КГОК очищают территорию пруда. Фото: пресс-служба ЕВРАЗа

Участники молодежной организации ЕВРАЗ НТМК накануне Дня Победы очистили от прошлогодней листвы и мусора площадь у музея боевой славы металлургов. На самом комбинате подмели дороги, обочины и тротуары, подрезали и побелили деревья, планируется покрасить бордюры и скамейки, высадить цветы.

Сотрудники дирекции по сбыту дивизиона «Урал» вышли на субботник в подшефном детском саду № 196 Нижнего Тагила, прибрали территорию, вывезли мусор и провели праздник для детей.

Горняки ЕВРАЗ КГОК прибрались на территории подразделений, а также навели порядок в 8-м микрорайоне Качканара: на участке, соединяющем городскую часть и сектор малоэтажной застройки в поселке Кулацком.

Энергетики ЕВРАЗ НТМК собирают прошлогоднюю листву. Фото: пресс-служба ЕВРАЗа

- Субботники – апрельская традиция, которая существует на комбинатах много лет. Долг каждого – выйти и убрать территорию после зимы. После субботников комбинаты и города становятся чище, и это весомый вклад каждого сотрудника в заботу об окружающей среде, – отмечает директор по управлению проектами дивизиона «Урал» Павел Колпаков.

Сотрудники ЕВРАЗ ЗСМК привели в порядок территорию вдоль железнодорожной линии по улице 40 лет ВЛКСМ и часть дороги по улице Климасенко в Новокузнецке. Всего в Заводском районе металлурги уберут более 20 крупных территорий, которые не относятся к придомовым: пустыри, участки вдоль дорог и внутри кварталов, аллеи. Также побелят деревья и покрасят бордюры. Субботники проходят и на территории металлургического комбината и горнорудных предприятий.