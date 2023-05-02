В Екатеринбурге начались общественные обсуждения проекта Новокольцовского маршрута

Будет проложено около 7,5 километра рельсов и реконструирован значительный участок уже существующей железной дороги Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге начались общественные обсуждения по проекту планировки и межевания территории, предназначенной для строительства железнодорожной линии от станции Компрессорный завод до станции Аэропорт Кольцово, - наземного метро. Они продлятся до 26 мая.

Ранее мы писали, что Новокольцовский маршрут соединит 15 остановочных пунктов в числе которых «Екатеринбург-ЭКСПО», Деревня Универсиады и ж/д вокзал - это 31 километр железной дороги.

Соглашение о строительстве наземного метро 5 июля 2022 года подписали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников.

На строительство пойдут федеральные деньги, деньги из регионального и городского бюджетов, а также средства РЖД. Будет проложено около 7,5 километра рельсов и реконструирован значительный участок уже существующей железной дороги.

Напомним, в 2021 году строительство наземного метро в Екатеринбурге одобрили на федеральном уровне. Положительно отозвался об этой идее зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.

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