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НовостиПроисшествия2 мая 2023 10:00

Дедушка из Нижнего Тагила помог мошенникам похитить 10 млн

Пенсионер думал, что его действия законны
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Пенсионер попал в поле зрения полиции после того, как опрометчиво связался с мошенниками

Пенсионер попал в поле зрения полиции после того, как опрометчиво связался с мошенниками

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пенсионер из Нижнего Тагила согласился помочь мошенникам и оформил на себя ИП, благодаря которому нечистые на руку дельцы похищали деньги из разных организаций через Интернет. Об этом пишет портал ТагилЛайф.

Благодаря доверчивому дедушке мошенники вывели со счетов 10 миллионов рублей, однако силовики, подключившиеся к ситуации, помешали освоить еще 35 миллионов.

Пенсионер рассказал, что на улице к нему подошли мужчины, предложив подзаработать. Дед согласился, так как был уверен, что закон не нарушает. Теперь неприятностей себе нажили не только мошенники, но и пенсионер из Нижнего Тагила.

Стражи порядка напоминают, что не стоит доверять посторонним людям, которые предлагают принять участие в реализации сомнительных схем.