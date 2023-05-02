Фото: группа во «ВКонтакте» «ОНД и ПР г.Нижний Тагил и ГГО»

В Нижнем Тагиле 26 человек оштрафовали за разведение огня и сжигание мусора. Всего протоколы государственными инспекторами были составлены на 67 нарушителей.

- Рейды уже прошли в ряде населенных пунктов и садоводческих товариществ, - рассказали в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила. - Граждан информируют о действии особого противопожарного режима на территории Свердловской области, о введении дополнительных мер по обеспечению пожарной безопасности.

Напомним, в Свердловской области за выходные, с 29 апреля по 1 мая, на нарушителей правил пожарной безопасности составлено 211 протоколов. Также вынесено 79 определений о возбуждении административных расследований.

Всего с начала пожароопасного периода сотрудниками Госпожнадзора уже составлено 992 протокола об административных правонарушениях на нарушителей правил пожарной безопасности.

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