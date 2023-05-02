В праздники в Каменске-Уральском обстреляли квартиру

Выстрел повредил окно. Фото: портал KU66.RU

В праздничный выходной день, 1 мая, в Каменске-Уральском хулиганы обстреляли квартиру на 7-м этаже многоэтажного дома по бульвару Комсомольскому. Об этом пишет портал KU66.RU.

Очевидцы утверждают, что обстреливали окна квартиры из соседнего дома №33 по этому же бульвару. Одна из пуль пробила стекло в квартире, из жильцов, которые в момент атаки находились дома, никто по счастливой случайности не пострадал.

После инцидента хозяйка квартиры вызвала на место ЧП наряд полиции. Стражи порядка предположили, что выстрел произвели из травматического оружия.

- Предполагаемое направление стрельбы, лица, причастные к этому, а также прочие обстоятельства в настоящее время устанавливаются, - рассказали порталу в полиции.