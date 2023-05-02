Вскоре батареи в домах екатеринбуржцев должны отключить
Фото: Алексей БУЛАТОВ
С приходом теплой погоды горожане вновь жалуются на жару в квартирах из-за включенного отопления. «КП-Екатеринбург» стало известно, когда в Екатеринбурге остынут батареи.
- Официальный документ на подписании, - сообщили в пресс-службе администрации города.
Отметим, что администрация Екатеринбурга принимает решение о завершении отопительного сезона, когда среднесуточная температура держится на протяжении пяти суток не ниже +8 градусов. Исходя из этого норматива и погодных условий, отопление в Екатеринбурге могут отключить к выходным.
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