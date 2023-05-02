Четверть жителей Свердловской области получают зарплату не вовремя

Не все на Среднем Урале получают деньги вовремя Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году четверть работающих жителей Свердловской области столкнулась с задержкой при выплате заработной платы. По данным сервиса hh.ru, на эту проблему пожаловались 26% сотрудников предприятий. Вовремя деньги в прошлом году получали 71% специалистов. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Чаще всего с задержкой при выплате зарплаты сталкивались сотрудники, работающие в сферах ресторанного и гостиничного бизнеса, далее идет туризм, следом – сфера развлечений и масс-медиа. В 30% случаев – это отрасли недвижимости и строительства.

В 36% случаев задержки заработной платы руководство никак не объясняло эту проблему, однако 38% работодателей связывали ее с трудным финансовым положением компании, в 11% случаях задержка выплаты заработка связана с ошибками бухгалтеров.