Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика2 мая 2023 9:02

Четверть жителей Свердловской области получают зарплату не вовремя

На это пожаловались сами трудящиеся
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Не все на Среднем Урале получают деньги вовремя

Не все на Среднем Урале получают деньги вовремя

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году четверть работающих жителей Свердловской области столкнулась с задержкой при выплате заработной платы. По данным сервиса hh.ru, на эту проблему пожаловались 26% сотрудников предприятий. Вовремя деньги в прошлом году получали 71% специалистов. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Чаще всего с задержкой при выплате зарплаты сталкивались сотрудники, работающие в сферах ресторанного и гостиничного бизнеса, далее идет туризм, следом – сфера развлечений и масс-медиа. В 30% случаев – это отрасли недвижимости и строительства.

В 36% случаев задержки заработной платы руководство никак не объясняло эту проблему, однако 38% работодателей связывали ее с трудным финансовым положением компании, в 11% случаях задержка выплаты заработка связана с ошибками бухгалтеров.