В Свердловской области на нарушителей правил пожарной безопасности составлено 211 протоколов

С начала пожароопасного периода сотрудниками госпожнадзора уже составлено 992 протокола Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за выходные с 29 апреля по 1 мая на нарушителей правил пожарной безопасности составлено 211 протоколов. Также вынесено 79 определений о возбуждении административных расследований. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

- Территории населенных пунктов и прилегающих лесов патрулируют сотрудники МЧС России совместно со специалистами полиции и органов местного самоуправления. Для выявления нарушителей с воздуха привлекаются беспилотные авиационные системы, - рассказали спасатели. - Ежедневно территорию Свердловской области патрулировали более 300 патрульно-контрольных групп.

В МЧС объяснили, что именно в праздничные дни особо остро встает проблема возгораний в лесах и жилом секторе, так как люди выезжают на природу, садовые и дачные участки. Там они вопреки требованиям введенного с 15 апреля на территории Свердловской области особого противопожарного режима нередко готовят пищу на открытом огне и сжигают накопившийся за зиму мусор и сухую растительность.

Всего с начала пожароопасного периода сотрудниками госпожнадзора уже составлено 992 протокола об административных правонарушениях на нарушителей правил пожарной безопасности.

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